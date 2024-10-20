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عبير صبري: أشارك في مسلسل الحلانجي مع محمد رجب بموسم رمضان - أخبار كلمتك

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عبير صبري: أشارك في مسلسل الحلانجي مع محمد رجب بموسم رمضان - أخبار كلمتك

عبير صبري: أشارك في مسلسل الحلانجي مع محمد رجب بموسم رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - قالت الفنانة عبير صبري إنها ستشارك خلال سباق رمضان القادم في بطولة مسلسل الحلانجي مع الفنان محمد رجب.

وعن الشخصية التي تقدمها أكدت أنها تلعب شخصية رئيسية في العمل، ولا تحب الإفصاح عنها حاليًا.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي 

وكانت الفنانة أيتن عامر تعاقدت على بطولة مسلسل الحلانجي أما الفنان محمد رجب والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025،  ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها قريبًا.

وتلعب أيتن عامر شخصية حبيبته والتي تعمل في معرض سيارات ونتعرف علي محمد رجب وتنشا بينهم قصة حب قوية والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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