عبير صبري: أشارك في مسلسل الحلانجي مع محمد رجب بموسم رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - قالت الفنانة عبير صبري إنها ستشارك خلال سباق رمضان القادم في بطولة مسلسل الحلانجي مع الفنان محمد رجب.

وعن الشخصية التي تقدمها أكدت أنها تلعب شخصية رئيسية في العمل، ولا تحب الإفصاح عنها حاليًا.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وكانت الفنانة أيتن عامر تعاقدت على بطولة مسلسل الحلانجي أما الفنان محمد رجب والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها قريبًا.

وتلعب أيتن عامر شخصية حبيبته والتي تعمل في معرض سيارات ونتعرف علي محمد رجب وتنشا بينهم قصة حب قوية والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

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