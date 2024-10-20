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نادين نجيم تنفي وجود خلافات مع خطيبها السابق - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:37 مساءً -  نفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وجود أي خلافات مع خطيبها السابق بعد إعلان انفصالهما مؤخرا.

وأصدرت نادين نجيم بيانا قالت فيه: يود المكتب الإعلامي للنجمة نادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا. 

أضاف البيان: ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصًا بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع. 

تابع البيان: تربط النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخرًا من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة، ونطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة.

انفصال نادين نجيم عن خطيبها

ومؤخرا أعلنت نادين نسيب نجيم انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريك ناربيكيا، من خلال منشور عبر حسابها على إنستجرام.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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