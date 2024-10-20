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هيدي كرم: صبا مبارك أصبحت صديقتي أثناء تصوير "وتر حساس" - أخبار كلمتك

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هيدي كرم: صبا مبارك أصبحت صديقتي أثناء تصوير "وتر حساس" - أخبار كلمتك

هيدي كرم: صبا مبارك أصبحت صديقتي أثناء تصوير "وتر حساس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:21 مساءً -  أعربت الفنانة هيدي كرم عن سعادتها بالتعاون مع صبا مبارك خلال أحداث مسلسل وتر حساس، مشيرة إلى أن معرفتها بصبا مبارك كانت اسما فقط من قبل التعاون. 

وقالت في تصريحات لـ كلمتك:" أصبحت أنا وصبا مبارك أصدقاء خلال التعاون في مسلسل وتر حساس".

وأكدت الفنانة هيدي كرم أن شخصيتها في وتر حساس مختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، ولهذا السبب وافقت على تقديمها.

وقالت في تصريحات لـ كلمتك إنها تلعب شخصية صديقة صبا مبارك، وتعمل معها في مركز تجميل، ولكن مع مرور الأحداث تحدث بينهما مواقف كثيرة، تجعل الإثنين تدخلان في مشاكل، وتنقلب حياتهما.

وكشفت قناة ontv عن موعد انطلاق مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك، حيث من المقرر بدء عرض المسلسل يوم ٢٧ أكتوبر الجاري على شاشة القناة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كما يعرض حصريا وقبل الشاشة على منصة يانجو بلاي.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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