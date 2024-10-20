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مشاهير العرب - بعد الجراحة الدقيقة.. تطورات حالة أحمد سعد الصحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد الجراحة الدقيقة.. تطورات حالة أحمد سعد الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الجراحة الدقيقة.. تطورات حالة أحمد سعد الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - كشف الدكتور نور الدين مصطفى، طبيب الفنان أحمد سعد، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد خصوعه لعملية جراحية دقيقة.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وقال نور الدين مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، إن الفنان أحمد سعد أجرى العملية منذ 3 أيام، مشيرًا إلى نجاح العملية.

وعن تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة، أكد أن الفنان أحمد سعد كان يعاني من تآكل في عظام الفك العلوي، وهذا النوع من العمليات يكون دقيق جدًا، لافتًا إلى أنه سيحتاج إلى فترة راحة من أسبوع لـ10 أيام لكي يتعافى ويعود للغناء مجددًا.

مرض أحمد سعد

وأثار الفنان أحمد سعد، قلق الجمهور، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد داخل إحدى المشتشفيات، عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.

أحمد سعد

آخر أعمال أحمد سعد

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد سعد، هي أغنية جديدة تحت عنوان 123، عبر قناته على اليوتيوب، وجميع منصات استماع الموسيقى.

وجاءت أغنية 123 عقب النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «سعودي وأسمر»، وهي من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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