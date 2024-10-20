مشاهير العرب - بعد الجراحة الدقيقة.. تطورات حالة أحمد سعد الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - كشف الدكتور نور الدين مصطفى، طبيب الفنان أحمد سعد، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد خصوعه لعملية جراحية دقيقة.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد

وقال نور الدين مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، إن الفنان أحمد سعد أجرى العملية منذ 3 أيام، مشيرًا إلى نجاح العملية.

وعن تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة، أكد أن الفنان أحمد سعد كان يعاني من تآكل في عظام الفك العلوي، وهذا النوع من العمليات يكون دقيق جدًا، لافتًا إلى أنه سيحتاج إلى فترة راحة من أسبوع لـ10 أيام لكي يتعافى ويعود للغناء مجددًا.

مرض أحمد سعد

وأثار الفنان أحمد سعد، قلق الجمهور، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد داخل إحدى المشتشفيات، عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.

آخر أعمال أحمد سعد

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد سعد، هي أغنية جديدة تحت عنوان 123، عبر قناته على اليوتيوب، وجميع منصات استماع الموسيقى.

وجاءت أغنية 123 عقب النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «سعودي وأسمر»، وهي من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة.