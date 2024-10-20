لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

الخميس، افتتاح الملتقى الدولى التاسع لفن الخط العربي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الخميس، افتتاح الملتقى الدولى التاسع لفن الخط العربي - أخبار كلمتك

الخميس، افتتاح الملتقى الدولى التاسع لفن الخط العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 02:50 م 10/20/2024 2:50:49 PM

ملتقي القاهرة الدولى
ملتقي القاهرة الدولى لفن الخط العربي، كلمتك

 أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن افتتاح الملتقى الدولى التاسع لفن الخط العربي يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الـ 7 مساءً في قصر الفنون بدار الأوبر المصرية بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، وتكون الدورة هذا العام بعنوان "دورة الخطاط الكبير محمد حامد".

0b9a7c1516.jpg

ويُعقد ملتقي فن الخط العربي بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، داخل قاعات قصر الفنون بساحة الأوبرا تحت شعار "بناء يتجدد".

ويشهد الملتقي عدة فعاليات هذا العام، وتتضمن:

  • المسابقة الرسمية: تشمل فنون الخط العربي بفروعها المختلفة، حيث يُمنح المشاركون جوائز مالية لأفضل الأعمال.
  • معرض عام: تعرض فيه أعمال المكرمين وضيوف الشرف والمشاركين في المسابقة.
  • ندوة علمية دولية: تناقش موضوعات تتعلق بفنون الخط العربي.
  • ورش عمل فنية متخصصة: تقدم تجارب علمية غنية للمهتمين من الجمهور بفنون الخط العربي.
d6eeb18de7.jpg
72bee0ef49.jpg
3906bc0534.jpg

وقال الكاتب والفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى إن مسابقة فنون الخط العربي بفروعها المختلفة: "فنون الخط العربي" تتناول اتجاهات متعددة منها: الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان خضير البورسعيدي، الزخرفة والتذهيب، ويمنح الملتقى جوائز مالية لفروع الخط المختلفة بالاضافة الى ثلاث جوائز في الاتجاه الاصيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق