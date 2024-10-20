لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد سرقة الدولارات.. نادين نسيب نجيم تكشف مفاجأة عن حلقتها مع إسعاد يونس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد سرقة الدولارات.. نادين نسيب نجيم تكشف مفاجأة عن حلقتها مع إسعاد يونس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد سرقة الدولارات.. نادين نسيب نجيم تكشف مفاجأة عن حلقتها مع إسعاد يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - تحل الفنانة نادين نجيم، ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس، غدا الاثنين، حيث من المقرر الكشف عن العديد من المفاجأت بالإضافة لـ عدة تفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية.

تفاصيل حلقة نادين نجيم مع صاحبة السعادة

وأكدت نادين نسيب نجيم، أن حلقتها مع إسعاد يونس تم تصويرها منذ شهر في مصر، وهذا لتمنع كل التعليقات والجدل بشأن تصويرها للحلقة بعد تعرضها للسرقة على يد خطيبها، ونشرت نادين برومو الحلقة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وكتبت عليه: «انتظروني غدا الاثنين ببرنامج صاحبة السعادة الساعة ١١ مساءً، مع الرائعة إسعاد يونس اتمنى تعجبكم و نغيّر جو مع بعض وكتير بحب فقرة الاكل المصري».

آخر أعمال نادين نجيم

وتعد آخر أعمال نادين نسيب نجيم، من خلال مشاركتها في مسلسل« 2024، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وضم كلا من الفنان محمد الأحمد، رفيق على أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس، وآخرون، العمل من إخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضاً
بعد انفصالها.. نادين نجيم في ضيافة صاحبة السعادة بهذا الموعد «صورة»

نادين نجيم ضيفة الحلقة المقبلة لبرنامج «بيت السعد»| صور

«هيك عملوا فينا».. تعليق نادين نجيم على أحداث لبنان الأخيرة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق