مشاهير العرب - بعد سرقة الدولارات.. نادين نسيب نجيم تكشف مفاجأة عن حلقتها مع إسعاد يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - تحل الفنانة نادين نجيم، ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس، غدا الاثنين، حيث من المقرر الكشف عن العديد من المفاجأت بالإضافة لـ عدة تفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية.

تفاصيل حلقة نادين نجيم مع صاحبة السعادة

وأكدت نادين نسيب نجيم، أن حلقتها مع إسعاد يونس تم تصويرها منذ شهر في مصر، وهذا لتمنع كل التعليقات والجدل بشأن تصويرها للحلقة بعد تعرضها للسرقة على يد خطيبها، ونشرت نادين برومو الحلقة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وكتبت عليه: «انتظروني غدا الاثنين ببرنامج صاحبة السعادة الساعة ١١ مساءً، مع الرائعة إسعاد يونس اتمنى تعجبكم و نغيّر جو مع بعض وكتير بحب فقرة الاكل المصري».

آخر أعمال نادين نجيم

وتعد آخر أعمال نادين نسيب نجيم، من خلال مشاركتها في مسلسل« 2024، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وضم كلا من الفنان محمد الأحمد، رفيق على أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس، وآخرون، العمل من إخراج فيليب أسمر.