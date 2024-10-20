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مشاهير العرب - بفستان زفاف.. ريهام الشنواني تكشف كواليس مشاركتها في فيلم «المخفي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بفستان زفاف.. ريهام الشنواني تكشف كواليس مشاركتها في فيلم «المخفي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان زفاف.. ريهام الشنواني تكشف كواليس مشاركتها في فيلم «المخفي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - شاركت الفنانة ريهام الشنواني، كواليس جديد من فيلم «المخفي» بطولة النجم عمرو عبد الجليل، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية في 23 من أكتوبر الجاري.

ونشرت ريهام الشنواني، الصور عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: : أنا لبست فستان فرح في التمثيل أكتر ما شفته في الحقيقة».

فيلم المخفي
فيلم المخفي

تفاصيل فيلم المخفي

تدور أحداث فيلم المخفي، في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

فيلم المخفي

أبطل فيلم المخفي

ويضم فيلم المخفي، في بطولته عدد من الفنانين منهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن وتأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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