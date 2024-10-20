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نيقولا معوض يشارك ياسمين صبري بطولة ضل حيطة - أخبار كلمتك

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نيقولا معوض يشارك ياسمين صبري بطولة ضل حيطة - أخبار كلمتك

نيقولا معوض يشارك ياسمين صبري بطولة ضل حيطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني القادم بمسلسل ضل حيطة، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعمل في بيع الملابس بأحد المحلات، ولكنها تتعرض لمشاكل تقلب حياتها رأسا على عقب.

 

ويلعب الفنان نيقولا معوض أمامها بطولة العمل، حيث يجسد دور زوجها، الذي تدخل معه في مشاكل كبيرة بسبب خيانته لها.

 

بينما تجسد ثراء جبيل شخصية الصديقة المقربة لياسمين صبري ضمن أحداث العمل، والتي تبدأ في التخطيط لتدمير حياتها.


وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطه الذي من المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

 

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع اقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان قد قرر القائمون علي مسلسل الأميرة  تغير اسمه ليصبج ظل حيطه، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أول مشاهده العمل منذ أيام.

 

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

تفاصيل مسلسل ضل حيطه 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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