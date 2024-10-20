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إيرادات فيلم عاشق أمس السبت - أخبار كلمتك

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إيرادات فيلم عاشق أمس السبت - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم عاشق أمس السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:51 مساءً - حقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان احمد حاتم إيرادات أمس وصلت 183,367 جنيه، واحتل بذلك المرتبة الأولى بين الأعمال المعروضة معه.

قصة وأبطال فيلم عاشق

 وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين  شاب  (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)،  تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وجاء طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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