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مشاهير العرب - أيام وهنبدأ المنافسة.. watch it تواصل الترويج لـ مسلسل 6 شهور» بطولة نور النبوي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أيام وهنبدأ المنافسة.. watch it تواصل الترويج لـ مسلسل 6 شهور» بطولة نور النبوي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيام وهنبدأ المنافسة.. watch it تواصل الترويج لـ مسلسل 6 شهور» بطولة نور النبوي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - تواصل منصة watch it، الترويج لـ مسلسل 6 شهور» بطولة النجم الشاب نور النبوي، والمقرر طرحه خلال اليام المقبلة.

وشاركت watch it، فيديو ترويجي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتبت عليه: «استعدوا عشان باقي أيام وهنبدأ المنافسة».

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مسلسل 6 شهور»

ويعد مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور»، في إطار من التشويق والإثارة، حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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