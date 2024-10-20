لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «إكس مراتي» يحافظ على صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «إكس مراتي» يحافظ على صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «إكس مراتي» يحافظ على صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - تصدر فيلم «إكس مراتي» بطولة النجم هشام ماجد، وأمينة خليل، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائية خلال الأيام الماضية.

إيرادات فيلم إكس مراتي

وبلغت إيرادات فيلم إكس مراتي، أمس السبت، حوالي 211.711 جنيه، ليتخطى بذلك فيلم عاشق، ويحتل المركز الأول بالسينمات.

هشام ماجد في فيلم إكس مراتي

أبطال فيلم إكس مراتي

يضم فيلم إكس مراتي، في بطولته عدد من نجوم الفن يأتي في مقدمتهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.

فيلم إكس مراتي

أحداث فيلم إكس مراتي

تدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

اقرأ أيضاً
أمينة خليل تكشف كواليس دورها في فيلم إكس مراتي.. فيديو

بعد فيلم إكس مراتي.. أمينة خليل في ضيافة «أسرار النجوم» | صورة

طرح البوسترات التشويقية لفيلم إكس مراتي اليوم «صور»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق