مشاهير العرب - «إكس مراتي» يحافظ على صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - تصدر فيلم «إكس مراتي» بطولة النجم هشام ماجد، وأمينة خليل، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائية خلال الأيام الماضية.

إيرادات فيلم إكس مراتي

وبلغت إيرادات فيلم إكس مراتي، أمس السبت، حوالي 211.711 جنيه، ليتخطى بذلك فيلم عاشق، ويحتل المركز الأول بالسينمات.

أبطال فيلم إكس مراتي

يضم فيلم إكس مراتي، في بطولته عدد من نجوم الفن يأتي في مقدمتهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.

أحداث فيلم إكس مراتي

تدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.