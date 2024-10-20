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بسمة داود تعلق على فيديو من كواليس تيتا زوزو - أخبار كلمتك

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بسمة داود تعلق على فيديو من كواليس تيتا زوزو - أخبار كلمتك

بسمة داود تعلق على فيديو من كواليس تيتا زوزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:15 مساءً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 01:05 م 10/20/2024 1:05:46 PM

بسمة داود ومحمد كيلاني،
بسمة داود ومحمد كيلاني، كلمتك

نشرت الفنانة بسمة داود فيديو من كواليس تصوير مسلسل تيتا زوزو، وذلك على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.  

وعلقت بسمة داود على الفيديو " اللي بيعملوه فيكم هعمله فيهم" وقد ظهر في الفيديو مقاطع مختلفة من تصوير المشاهد التي جمعتها بمحمد كيلاني خلال الحلقات، حيث كان الاثنين يعيشان قصة حب في الماضي ولكن كيلاني “خالد” يترك ريم “بسمة داود” ولكن مع مرور الوقت يجمعهما القدر من جديد ولكن ريم تكون بشخصية أقوى وأكثر قدرة في السيطرة على مشاعرها.

تفاصيل مسلسل إسعاد يونس

ويضم مسلسل تيتا زوزو عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندى موسى، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.  

نجاح بسمة داود في مسلسل الوصفة السحرية

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية)، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.  

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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