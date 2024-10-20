مشاهير العرب - اليوم.. مصطفى هريدي يستقبل عزاء والده بمسجد المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - يستقبل الفنان مصطفى هريدي، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، عزاء والده الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

موعد ومكان عزاء والد مصطفى هريدي

ومن المقرر أن يقام عزاء والد مصطفى هريدي، اليوم عقب صلاة المغرب، في قاعة الايمان، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

تشييع جثمان والد مصطفى هريدي

وشيع يوم الخميس الماضي، الفنان مصطفى هريدي جثمان والده من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة عقب صلاة الظهر، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

آخر أعمال مصطفى هريدي

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي، هو مشاركته في مسلسل «طير بينا يا قلبي» الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.

وشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.