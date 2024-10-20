مشاهير العرب - مبتلحقش تخلص العدة.. رضوى الشربيني ورحلة الزواج الكاذب من أثرياء العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شائعة زواجها من رجل أعمال إماراتي متروج ولديه أبناء، ولم تكن تلك أول مرة تلاحق فيها مثل هذه الشائعات رضوى الشربيني، بل أعتادت عليها، خصوصا بعدما أعلنت اعتزالها مجال الإعلام لفترة مؤقتة.

وخرجت رضوى الشربيني، في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لترد على هذه الشائعة التي لا يزال يرددها عدد كبير من محبيها وتداولتها الأخبار بشكل كبير مؤخرًا، حيث ردت على ذلك قائلة: «أنا لو هتجوز هعلن ده أنا حبيت أقول للهبيدة أكيد لا أنا متجوزتش، لدرجة إنهم حطوا صورتي مع شقيقي وبيقولوا ده خطيبي الإماراتي، صراحة مستغربة من اللي بيتعمل ده، حبيت أقول لجمهوري اللي بيسعد قلبي شكرًا ليكم إنكم بتدفعوا عني بالشكل ده، وانتم أحلى حاجة حصلت في حياتي».

أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف، هو فيه واحدة بتتجوز 3 مرات في 4 شهور.. طب مفيش فترة عِدة؟، يا جماعة لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي مش كده، أنا متجوزتش حد عنده أطفال بالمناسبة زي ما أحد الجمهور قال كده».

وسبق وتداول رواد السوشيال ميديا فيها زواج رضوى الشربيني 13 مرة، فهي تعاني من تلك الشائعات منذ سنوات طويلة، وتنفي في كل مرة بطريقة مختلفة، فمن أبرز هذه المرات أنها خرجت في لايف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لتنفي زواجها أو عقد قرانها، مؤكدة أنها تزوجت مرة واحدة فقط، وأنها علاقة وانتهت.

حقيقة خطوبة رضوى الشربيني

كما تعرضت الإعلامية رضوى الشربيني، من قبل لـ شائعة خطوبتها، وذلك بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي جامبسوت أبيض، مزين بحبات اللؤلؤة، مما أثار الجدل، وتعرضت رضوى الشريبني، إلى عدد من التعليقات الساخرة، ومنها: «رضوى بتحرض النساء على عدم الزواج أو التعامل مع الرجال وفي الآخر تحتفل بزواجها عبر برنامجها وأمام الشاشة».

وعلقت إحدى صديقات رضوى الشربيني، على أنباء خطوبتها، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة حول خطوبتها غير صحيحة، وأن مقطع الفيديو المنتشر كان مجرد مزحة بين الأصدقاء.