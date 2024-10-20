مشاهير العرب - تين هاج يشيد بأداء مانشستر يونايتد خلال الفوز على برينتفورد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - أشاد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بأداء فريقه بعدما نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على ضيفه برينتفورد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم برينتفورد عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أدرك أليخاندرو جارناتشو التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 62 سجل راسموس هويلوند الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

وأكد تين هاج أن:"مانشستر قدم أداءً ممتعًا في الشوط الثاني من المباراة.. .ونحن سعداء بالفوز".

وأضاف "في مانشستر يونايتد، يتعين علينا تحقيق الفوز في كل المباريات وبأداء ممتع أيضًا، وأعتقد أن الجميع استمتعوا بما شاهدوه اليوم (أمس) لقد استقبلنا هدفًا غير عادل، ولكننا ظهرنا بوجه أفضل وشخصية أقوى كفريق في الشوط الثاني، أظهرنا روحًا قتالية وسجلنا هدفين جميلين".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن تين هاج قوله ""لم أستوعب لماذا أجبر الحكم أحد لاعبينا (ماتيس دي ليخت) على الخروج من الملعب، فالدماء لم تكن تسيل، حدث ذلك مباشرة قبل تنفيذ ركلة ركنية، لذا كان الأمر غريبًا إنه واحد من أفضل اللاعبين في الضربات الرأسية، وربما الأفضل. لقد استفادوا من خروجه من الملعب، ولذلك كنا منزعجين من القرار".

وأشار:"بالطبع كان قرارًا غير عادل بالنسبة لنا، فلقد استفادوا من هذا القرار، ولكن كان علينا أن نكون واقعيين، وأعتقد أننا أظهرنا ردة فعل قوية، استخدمنا ذلك كوقود لدفعنا إلى الأمام وبدأنا الشوط الثاني بسرعة كبيرة، وحولنا طاقة الغضب بداخلنا إلى أداء جيد، أردنا أن نفعل الأشياء الصحيحة، واستطعنا أن نسجل هدفين رائعين".

وتابع المدرب الهولندي:"نحن ندافع بشكل جيد للغاية كفريق، خرجنا بشباك نظيفة أربع مرات في الدوري، وهذا يبرهن على جودة تنظيمنا الدفاعي، صنعنا العديد من الفرص، وتمركز لاعبونا في الأماكن المناسبة، ولكن الإنهاء كان من الممكن أن يكون أفضل مما شاهدنا، لقد فعلنا كل شيء بطريقة صحيحة، والجميع شاهدوا أننا نمتلك لاعبين قادرين على إنهاء الفرص بالشكل المطلوب".

وأوضح:"الشوط الأول لم يكن سيئًا، وسنحت لنا فيه بعض الفرص، ولكننا لم نسجل منها. في الشوط الثاني، سجلنا هدفين والجميع سعداء الآن".

وأكد تين هاج:"أظهرنا عزيمة كبيرة ولعبنا بروح جماعية رائعة، الجميع وخاصة الجماهير ينتظرون منا تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، عندما يكون الجميع ضدنا، تقف الجماهير بجوارنا، ودائمًا ما يساندوننا، وتشجيعهم لنا كان أحد أسباب انطلاقتنا القوية في الشوط الثاني، لقد ساعدونا في رفع النسق وتحويل الهزيمة إلى فوز".

وأكد:"يمكننا أيضًا أن نفوز في الدقائق الأخيرة، وهذا ما أثبتناه في الموسم الماضي عندما سجل سكوت مكتوميناي هدفين في اللحظات الأخيرة، ولكن لصحة المدرب، من الأفضل أن نضمن الفوز مبكرًا في الشوط الثاني، لقد استمتعت بأدائنا، خاصة في الشوط الثاني، الشوط الأول كان مقبولًا، ولكن مردودنا تحسن كثيرًا في الشوط الثاني وقدمنا أداءً أفضل بكثير".

وختم تين هاج بالقول:"إنه فوز مهم، ولكن لا يجب أن نبالغ في وصف أهميته، إنه مجرد فوز، وفي مانشستر يونايتد عليك أن تفوز في كل المباريات، عندما لا نحقق الفوز، يبدأ الجميع في توجيه الانتقادات لنا، وهذا يحدث كل مرة، لذا سنحتفل بهذا الفوز حتى الغد ثم سنبدأ العمل من جديد لنستعد للمباراة التالية".