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مشاهير العرب - لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - احتفل كلا من يوسف حشيش ومنة عدلي القيعي بخطبتهما وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وبعض الفنانين والبلوجر.

ونشرت الشاعرة المصرية منة عدلي القيعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا من حفل خطوبتها على الفنان الشاب يوسف حشيش الذي نشر هو أيضا صورا أظهرت الأجواء الاحتفالية، معلقة عليهم: هو إيه اليوم الحلو ده بجد؟ خطيبتي رسميا».

كما حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة وكان من بينهم الفنان أكرم حسني والفنانة كارمن سليمان، وقد قامت الأخيرة بالمشاركة بالغناء.

وتفاعل عدد كبير من جمهور منة عدلي القيعي ويوسف حشيش بعد نشر هذه صور الخطبة، متمنين لهما السعادة.

لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

أعمال منة عدلي القيعي

الجدير بالذكر أن منة عدلي القيعي حققت في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا بأغنيات كتبتها، منها: «الغزالة رايقة» و«اليوم الحلو» و«قلبي يا محتاس» و «سايرينا يا دنيا» وغيرها من الأغنيات.

وتعمل منة عدلي القيعي مقدمة برامج وممثلة، وحققت شهرة واسعة في الوسط الفني، وهي ابنة الإعلامي الشهير عدلي القيعي، وواحد من أبناء النادي الاهلي وقد عمل لسنوات في شركة الكرة.

آخر أعمال يوسف حشيش

يذكر أن آخر أعمال يوسف حشيش مسلسل «الحشاشين» و«صلة رحم» في رمضان 2024، وكان قد شارك يوسف حشيش في مسلسل ريفو.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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