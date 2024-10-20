مشاهير العرب - لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - احتفل كلا من يوسف حشيش ومنة عدلي القيعي بخطبتهما وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وبعض الفنانين والبلوجر.

ونشرت الشاعرة المصرية منة عدلي القيعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا من حفل خطوبتها على الفنان الشاب يوسف حشيش الذي نشر هو أيضا صورا أظهرت الأجواء الاحتفالية، معلقة عليهم: هو إيه اليوم الحلو ده بجد؟ خطيبتي رسميا».

كما حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الخطوبة وكان من بينهم الفنان أكرم حسني والفنانة كارمن سليمان، وقد قامت الأخيرة بالمشاركة بالغناء.

وتفاعل عدد كبير من جمهور منة عدلي القيعي ويوسف حشيش بعد نشر هذه صور الخطبة، متمنين لهما السعادة.

لقطات من حفل خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

أعمال منة عدلي القيعي

الجدير بالذكر أن منة عدلي القيعي حققت في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا بأغنيات كتبتها، منها: «الغزالة رايقة» و«اليوم الحلو» و«قلبي يا محتاس» و «سايرينا يا دنيا» وغيرها من الأغنيات.

وتعمل منة عدلي القيعي مقدمة برامج وممثلة، وحققت شهرة واسعة في الوسط الفني، وهي ابنة الإعلامي الشهير عدلي القيعي، وواحد من أبناء النادي الاهلي وقد عمل لسنوات في شركة الكرة.

آخر أعمال يوسف حشيش

يذكر أن آخر أعمال يوسف حشيش مسلسل «الحشاشين» و«صلة رحم» في رمضان 2024، وكان قد شارك يوسف حشيش في مسلسل ريفو.