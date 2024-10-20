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مشاهير العرب - في ذكرى رحيله.. محمد فوزي رائد الموسيقى الشابة المتجددة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى رحيله.. محمد فوزي رائد الموسيقى الشابة المتجددة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى رحيله.. محمد فوزي رائد الموسيقى الشابة المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ذكرى رحيل رائد الموسيقى الشابة المتجددة المطرب والموسيقار محمد فوزي».

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار والمطرب والممثل محمد فوزي الذي قدم مكتبة فنية غنية بالأعمال المتنوعة مما جعله أحد وأبرز الفنانين في الوطن العربي».

وأضاف: «ولد محمد فوزي في قرية كفر أبو جندي بمحافظة الغربية، وهو الابن الحادي والعشرون ضمن 25 ولدا وبنتا وهو شقيق الفنانة هدى سلطان، منذ صغره تعلق بالموسيقى والغناء، وبدأن مشواره الفني في الموالد والأفراح بعيدا عن والده الذي كان يرفض هذا النوع من النشاط».

وتابع التقرير: «وبعد المرحلة الإعدادية، قرر محمد فوزي الانتقال إلى القاهرة لدراسة الموسيقى بمعهد فؤاد الأول رغم معارضة والده، إلا أن احتياجه للمال دفعه للعمل بديعة مصابني ولم يكمل دراسته».

وواصل: «تقدم بعدها للإذاعة كمطرب وملحن ورغم فشله كمطرب نجح كملحن، كان محمد فوزي معروفا بحبه لأغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، لكنه اختار أن يقدم لونا جديدا من الأغاني الخفيفة مما جعله يلفت الأنظار لموهبته المميزة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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