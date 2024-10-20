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رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب لقمة الهرم: عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم - أخبار كلمتك

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رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب لقمة الهرم: عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم - أخبار كلمتك

رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب لقمة الهرم: عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على الفيديو الذي انتشر على صفحات التواصل الإجتماعي في الأيام الأخير لكلب يتسلق قمة الهرم الأكبر والذي لاقي رواجًا كبير في مصر وخارجها.

واشارت رانيا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”  إلى طريقة تعامل الشعب المصري مع الحيوانات بشكل عام، فقالت: “يضع سره في اضعف خلقة اللي للاسف في ناس في بلدنا المفروض انهم بني أدمين بيعذبوه وشايفين انه روح مالهاش لازمه”.

https://www.facebook.com/share/r/rkt4azFf5wKXwXnq/

وتابعت رانيا فريد شوقي، مطأن ما فعله هذا الكلب هو دليل على قدرة الله سبحانه وتعالي والذي أراد أن يظهر أهمية الروح التي قد لا يعيرها الإنسان أي أهمية، فقالت: “اهو الروح ده ربنا حب يوريك يقدر يعمل ايه سبحان الله يعني الكلب البلدي الضعيف ده عمل دعاية للسياحة في مصر ومعملهاش بني ادم وهو مش فاهم حاجة عكس بعض البشر اللي بيجتهدوا عشان يدمروا مصر بذمتكم انهي اوفي !!!”

واقتبست الممثلة ابيات من اشهر رباعيات الشاعر صلاح جاهين وهي “انسان يا انسان ما اجهلك.. ما اتفهك ف الكون وما أضألك... شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم.. وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك..و عجبى”

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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