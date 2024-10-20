مشاهير العرب - فركش.. محمد محمود عبد العزيز يعلن انتهاء تصوير مسلسل «برغم القانون» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل «برغم القانون» بطولة النجمة إيمان العاصي، والذي يعرض حاليا عبر شاشة on.

وشارك محمد محمود عبد العزيز، فيديو لأبطال العمل، معلنا فيه انتهاء التصوير، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليه: «اللهم لك الحمد و الشكر، فركش برغم القانون

شكراً للساده الجمهور العظيم على حسن الاستقبال و سعداء اننا قدرنا نحوز على اعجاب حضراتكم، شكراً لكل النجوم المشاركين فى العمل امام الكاميرا و خلفها اتشرفت بالعمل مع حضراتكم جميعاً و ربنا يجمعنا على خير و نجاح دايماً ان شاء الله».

وتابع: «شكراً لشركاء النجاح الشركه المتحدة و لكل القائمين عليها و يا رب دايماً مجتمعين على خير و نجاح، شكراً، watchit و لكل القائمين عليها، شكراً، yangoplay و لكل القائمين عليها، اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا».

مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث، مسلسل برغم القانون، في إطار درامي، إذ تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.