شيرين عبد الوهاب تعلن عن لقاء آخر مع جمهورها بعد لايف التيك توك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن فتحها حوار مفتوح مع جمهورها، وذلك بعد تصدرها التريند مؤخرا بعد بثها المباشر عبر منصة التيك توك.

شيرين عبد الوهاب على تيك توك

وأكدت شيرين عبد الوهاب، أنها تستعد لتلقي أسئلة الجمهور، لكي ترد على إجابتهم في بث مباشر جديد عبر التيك توك أيضا.

لايف شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، قد تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها في بث مباشر مع جمهورها بعد غياب وذلك عبر منصة "TIK TOK".

وأعلنت من خلال هذا البث عن العديد من المفاجآت الجديدة خلال الفترة المقبلة، عقب طرحها لآخر أغاني ألبومها وهي أغنية “ابتسمت"، التي فوجئت بحذفها من موقع “X” تويتر سابقا.

وبرغم من أن شيرين عبد الوهاب انتهت من طرح أغانٍ أحدث ألبوماتها، إلا أنها تجهز أيضا عددا من الأغاني المقبلة من المفترض طرحها خلال فصل الشتاء وتتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

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