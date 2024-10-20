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مشاهير العرب - الليلة.. تفاصيل حفل عمر خيرت على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. تفاصيل حفل عمر خيرت على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. تفاصيل حفل عمر خيرت على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفله في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، على مسرح النافورة.

عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

ومن المنتظر أن يشهد حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية، عزف مجموعة أشهر مقطوعاته التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها، أبرزها: «افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني، العاصفة، ضمير أبلة حكمت» وغيرها من المقطوعات.

عمر خيرت

موعد حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

ويقام حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 على خشبة مسرح النافورة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، ضم السهرات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

الموسيقار عمر خيرت

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

وكشف موقع تذكرتي عن أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية 2024، منقسمة إلى 7 فئات وجاءت كالآتي:

- الفئة الأولى «bronze» بـ 1000 جنيه.

- الفئة الثانية «silver» بـ 1500 جنيه.

- الفئة الثالثة «gold» بـ 2000 جنيه.

- إما عن الفئة الرابعة «platinum» بـ 2500 جنيه.

- وتأتي تذكرة حفل عمر خيرت الفئة الخامسة «diamond» بـ 3000 جنيه..

- وحملت الفئة السادسة «vip» سعر 3500 جنيه.

- وتأتي الفئة السابعة والأخيرة «vip middle» بـ 4000 جنيه.

الموسيقار عمر خيرت

شروط حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

أوضحت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا، عددًا من الشروط والتعليمات للحضور وجاءت كالآتي:

- دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

- يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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