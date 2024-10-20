مشاهير العرب - الليلة.. تفاصيل حفل عمر خيرت على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفله في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، على مسرح النافورة.

عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

ومن المنتظر أن يشهد حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية، عزف مجموعة أشهر مقطوعاته التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها، أبرزها: «افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني، العاصفة، ضمير أبلة حكمت» وغيرها من المقطوعات.

موعد حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

ويقام حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 على خشبة مسرح النافورة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، ضم السهرات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

وكشف موقع تذكرتي عن أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية 2024، منقسمة إلى 7 فئات وجاءت كالآتي:

- الفئة الأولى «bronze» بـ 1000 جنيه.

- الفئة الثانية «silver» بـ 1500 جنيه.

- الفئة الثالثة «gold» بـ 2000 جنيه.

- إما عن الفئة الرابعة «platinum» بـ 2500 جنيه.

- وتأتي تذكرة حفل عمر خيرت الفئة الخامسة «diamond» بـ 3000 جنيه..

- وحملت الفئة السادسة «vip» سعر 3500 جنيه.

- وتأتي الفئة السابعة والأخيرة «vip middle» بـ 4000 جنيه.

شروط حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

أوضحت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا، عددًا من الشروط والتعليمات للحضور وجاءت كالآتي:

- دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

- يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.