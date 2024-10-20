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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - يتزايد البحث من محبي المسلسلات التاريخية والدرامية عن مواعد عرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني 2024، باعتباره من أهم الأعمال الدرامية التاريخية التي تتناول سيرة حياة القائد صلاح الدين الأيوبي، وكفاحه في تحرير القدس.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، القنوات الناقلة لـ مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني ومواعيد العرض.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء 2

من المقرر أن يتم عرض مسلسل «صلاح الدين الأيوبي» الجزء الثاني، على قناة TRT1 التركية، يوم الإثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويُعرض المسلسل مترجمًا باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية، يوم الثلاثاء، من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء 2

يُعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني على قناة TRT1 التركية وقناة الفجر الجزائرية.

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء 2

تدور قصة مسلسل مسلسل صلاح الدين الأيوبي حول حياة القائد صلاح الدين الأيوبي، الذي نجح في تحرير القدس بعد أن انتصر في حروبه ضد الصليبيين.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

ويسرد المسلسل تفاصيل المعارك التي خاضها صلاح الدين الأيوبي، لتوحيد المسلمين في مصر وسوريا وفلسطين تحت قيادته، كما يسلط الضوء على إنجازاته في تأسيس الدولة الأيوبية وفتح القدس.

شاركت في إنتاج هذا المسلسل ثلاث شركات إنتاج، هم: شركة أكلي فيلمز التركية، بالتعاون مع أفلام أنصاري، وشاه الباكستانية، وتمت المراجعة التاريخية للمسلسل لضمان دقة الأحداث.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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