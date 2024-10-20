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هاني شنودة ومسار إجباري، تعرف على مفاجآت مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز في دورته الـ 16 - أخبار كلمتك

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هاني شنودة ومسار إجباري، تعرف على مفاجآت مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز في دورته الـ 16 - أخبار كلمتك

هاني شنودة ومسار إجباري، تعرف على مفاجآت مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز في دورته الـ 16 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القاهرة الدولي لموسيقي الجاز في دورته ال 16، والذي من المقرر إقامته يوم 31 أكتوبر ويشهد العديد من الفعاليات. 

مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز 

ومن خلال السطور التالية، ترصد كلمتك تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز. 

وتنطلق الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يوم 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر، بالجامعة الأمريكية.

 

فعاليات مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز 

 ويشهد مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز إقامة 22 حفلا غنائيا، على مدار 9 أيام، وذلك لفرق موسيقية من مصر و15 دولة مختلفة وهما البرتغال، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، البروتغال، التشيك، بولندا، الدينمارك، هولندا، بلغاريا، أسبانيا، والمملكة المتحدة. 

وتتفتح فعاليات المهرجان نهي فكري، وتقدم مشروعها الغنائي ويشاركها الحفل سيتفين سيمون، ويختتم فعاليات المهرجان مسار إجباري وذلك بعد غيابها عن المشاركة في المهرجان لمدة ١٠ سنوات. 

ومن ضمن مفاجآت الحفل أيضا، هي ليلة استثنائية مع الموسيقار هاني شنودة وفرقة النصريين وذلك يوم 7 نوفمبر المقبل.  

وانطلق مهرجان القاهرة الدولي لموسيقي الجاز في عام 2009. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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