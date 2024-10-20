مشاهير العرب - شريف مدكور يقرر اعتزال الناس.. ما الأمر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - أعلن الإعلامي شريف مدكور، في خطوة مفاجئة، اعتزاله النشاط المجتمعي وزيادة المسافة بينه وبين غير المقربين، وأرجع هذا القرار إلى أنه يريد الحفاظ على صحته النفسية.

اعتزال شريف مدكور

وكتب شريف مدكور، خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو أنا عايش في شبه عزلة عن المجتمع قررت أزود العزلة»، متابعا:«مش عاوز أعرف ولا أشوف أي أخبار حفاظا على صحتي ونفسيتي»

ولاقى هذا القرار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من المتابعين عن احترامهم لقراره، متمنين له التوفيق في حياته الجديدة، مشجعين إياه على قراره بالعزلة

كما عبر آخرون عن رغبتهم في اتخاذ نفس القرار قريبا، في حين أكد آخرون أن تصرفات بعض الأفراد وتنمرهم هما السبب وراء اعتزالهم الآخرين والبعد عن الناس.

برنامج شريف مدكور

ويقدم الإعلامي شريف مدكور برنامج «شارع شريف»، وهو منصة تفاعلية تشهد تنوعًا كبيرًا في المواضيع المطروحة، بدءًا من القضايا الاجتماعية وصولاً إلى أحدث التطورات في عالم الفن والرياضة.

كما يستضيف البرنامج نخبة من الشخصيات المؤثرة ويطرح قضايا تهم الشارع المصري، مما جعله يحظى بشعبية واسعة بين مختلف شرائح المجتمع