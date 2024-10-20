جاك كوايد: أرغب في توقف المشاهد العارية بمسلسل The Boys - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - the boys، كشف الممثل "جاك كوايد" عن أمنيته للموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

ذكر جاك في تصريحات صحفية أنه يتمني أن يكون الموسم الأخير من The Boys، خاليا من المشاهد الإباحية، قائلا: "أريد أن تتوقف المشاهد الجريئة، والعري في الموسم الأخير للمسلسل.

تفاصيل الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys

وأوضحت التقارير الصحفية أنه يجري حاليا كتابة الموسم الأخير من مسلسل The Boys، الذي سيتكون من 8 حلقات، ومن المتوقع أن يشهد ظهور بعض شخصيات مسلسل "Gen V"، المستلهم من The Boys.

وأشارت التقارير إلى أن البحث مازال جاريا، عن أفكار جديدة للممثلين الضيوف من الصف الأول، على أن يبدأ تصوير الجزء الأخير في شهر نوفمبر المقبل ليظهر على الشاشة خلال عام 2026.

أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب.

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".

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