خطة مارفل لاستثمار شخصية ScarletWitch في مشروعاتها المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:56 صباحاً - ScarletWitch، كشفت تقارير صحفية عن أن استديوهات مارڤل، ستقوم باستثمار ضخم بمستقبل شخصية ScarletWitch، حيث ستظهر في عدد من مشاريع مارفل المقبلة.

وأوضحت التقارير أن سبب رغبة مارفل في استثمار شخصية ScarletWitch يعود إلي أن تحاليلهم أثبتت أنها واجهة مارڤل حاليًا والجماهير متشوقة لرؤية المزيد من تلك الشخصية.

ومن المقرر أن تظهر شخصية ScarletWitch بطلة خلال أحداث فيلمي الـ Avengers المقبلين، كما ستكون جزءا من مسلسل Vision، وفيلم YoungAvengers اللذين سيمهدان لفيلمها المنفرد.

مارفل تبدأ العمل على إنتاج فيلم ScarletWitch

وأعلنت استديوهات مارفل، عن بدء عمليات إنتاج وكتابة فيلم خاص بشخصية Wanda” ScarletWitch، بنهاية عام ٢٠٢٤، بداية عام ٢٠٢٥.

وتعمل استوديوهات مارفل، على إنتاج فيلم خاص بشخصية Scarlet Witch، الشهيرة في عالم مارفل للأبطال الخارقين، بسبب تحقيقها النجاح والجماهيرية بين المشاهدين، من خلال ظهورها في أعمال مارفل الأخيرة.

ومن جانبها، أشارت الممثلة “إليزابيث أولسن”، في تصريحات صحفية، إلى أن شخصيتها Scarlet Witch، ليست شريرة، ودائما ما تعترف بأخطائها عند استيعابها لها، قائلة: “هي تشعر أيضا بالمسئولية عما فعلته لهذه المدينة، وهؤلاء الناس بالأكوان المتعددة، ولكنها مازالت تشعر بأن حياتها عبارة عن خسارة كبيرة”.

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