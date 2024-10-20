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خطة مارفل لاستثمار شخصية ScarletWitch في مشروعاتها المقبلة - أخبار كلمتك

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خطة مارفل لاستثمار شخصية ScarletWitch في مشروعاتها المقبلة - أخبار كلمتك

خطة مارفل لاستثمار شخصية ScarletWitch في مشروعاتها المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:56 صباحاً - ScarletWitch، كشفت تقارير صحفية عن أن استديوهات مارڤل، ستقوم باستثمار ضخم بمستقبل شخصية ScarletWitch، حيث ستظهر في عدد من مشاريع مارفل المقبلة.

وأوضحت التقارير أن سبب رغبة مارفل في استثمار شخصية ScarletWitch يعود إلي أن تحاليلهم أثبتت أنها واجهة مارڤل حاليًا والجماهير متشوقة لرؤية المزيد من تلك الشخصية.

ومن المقرر أن تظهر شخصية ScarletWitch بطلة خلال أحداث فيلمي الـ Avengers المقبلين، كما ستكون جزءا من مسلسل Vision، وفيلم YoungAvengers اللذين سيمهدان لفيلمها المنفرد.

مارفل تبدأ العمل على إنتاج فيلم ScarletWitch

 وأعلنت استديوهات مارفل، عن بدء عمليات إنتاج وكتابة فيلم خاص بشخصية  Wanda” ScarletWitch، بنهاية عام ٢٠٢٤، بداية عام ٢٠٢٥.

وتعمل استوديوهات مارفل، على إنتاج فيلم خاص بشخصية Scarlet Witch، الشهيرة في عالم مارفل للأبطال الخارقين، بسبب تحقيقها النجاح والجماهيرية بين المشاهدين، من خلال ظهورها في أعمال مارفل الأخيرة.

ومن جانبها، أشارت الممثلة “إليزابيث أولسن”، في تصريحات صحفية، إلى أن شخصيتها Scarlet Witch، ليست شريرة، ودائما ما تعترف بأخطائها عند استيعابها لها، قائلة: “هي تشعر أيضا بالمسئولية عما فعلته لهذه المدينة، وهؤلاء الناس بالأكوان المتعددة، ولكنها مازالت تشعر بأن حياتها عبارة عن خسارة كبيرة”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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