مشاهير العرب - 150 دقيقة غنائية».. تامر عاشور يختتم «ثاني حفلاته» فى الموسيقى العربية بـ«غيابك طال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:05 صباحاً - أختتم المطرب عاشور ثاني حفلاته بمهرجان الموسيقي العربية فى دورته الـ 32 مساء أمس السبت، بأغنية «غيابك طال».

وأستمر «عاشور» فى تقديم ليلة طربية إستثنائية لمدة 150 دقيقة متواصلة وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنياته المتنوعة منها، «حكايات، خلينى فى حضنك، انا راجع، الرك على النية، كان موضوع، هيجيلى موجوع، كرهينى فيكى، ليه بفكر، فى بالى، مكملناش، افترقنا، تيجى نتراهن، خلصانة الحكاية، ايام، مين بيصدقك، هاجى على نفسى، بقول عادى، بياعة، كلمة احب، معلش، قولوله سماح، ميدلى، ذكريات، رجعت ليه».