ماجد المهندس يوجه رسالة إلى جمهوره بعد حفله في كاليفورنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:16 صباحاً - وجه المطرب ماجد المهندس رسالة إلى جمهوره في كاليفورنيا بعد الحفل الغنائي الذي أحياه هناك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ماجد المهندس في تدوينة له عبر حسابه على منصة X: شكرا من القلب لجمهور كاليفورنيا الأكثر من رائع، جمهوري الحبيب في كل مكان انتم سبب سعادتي.

وأحيا ماجد المهندس سلسلة حفلات بالولايات المتحدة الأمريكية بدأها بولاية شيكاغو وأنهاها بولاية كاليفورنيا.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

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