مشاهير العرب - «هيجيلى موجوع».. ثاني حفلات تامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية «كامل العدد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:22 صباحاً - تزاحم كبير من الجمهور تشهده «ثاني حفلات» المطرب تامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مساء امس السبت.

وطالب الجمهور منه أكثر من مرة أن يقدم لهم أغنية «هيجيلي موجوع»، وبعد الإستجابة لهم تفاعلوا معه بشكل كبير.

مهرجان الموسيقى العربية الـ32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.