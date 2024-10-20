مشاهير العرب - نادية مصطفى تُحيي حفلاً غنائياً بمسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:33 صباحاً - أحيت الفنانة الفنانة نادية مصطفي، مساء اليوم السبت، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، على مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، و ذلك بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وقدمت الفنانة نادية مصطفى، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها منها: «بحبك يا مصر و حلم و مسافات و الصلح خير و يا ساعة و الليلة دى و يسلملي ذوقهم قولها انت و مال عليا مال و جاي في إيه و بتونس بيك و سلامات و یا جمال إسكندرية».

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، قد افتتحا فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32 والذي تستمر فعالياته على مدار 14 يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة " النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية "و فى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، و تضم 47 حفلا بمشاركة 113 فنان منهم 76 مطرب و مطربة أبرزهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).