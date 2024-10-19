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مسلسل برغم القانون الحلقة 26، ليلى تحبس أكرم في تابوت وتدل شعبان على مكانه - أخبار كلمتك

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مسلسل برغم القانون الحلقة 26، ليلى تحبس أكرم في تابوت وتدل شعبان على مكانه - أخبار كلمتك

مسلسل برغم القانون الحلقة 26، ليلى تحبس أكرم في تابوت وتدل شعبان على مكانه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:22 مساءً - دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 26 حول ليلى التي تدل أسرة السيدة التي صدمتها هي وابنتها في أحد الطرق على الرجل الذي صدمهما وهرب، وذهبت معهما إلى مقر شركة أكرم حيث خطفه أسرة السيدة الراحلة وابنتها وذهبوا به إلى أحد الكهوف وقاموا بحبسه داخل تابوت ورحلوا.

تأتي إليه ليلى وتشمت به ويتوسل هو إليها بأن تخرجه وسيصنع لها كل ما تتمنى ولكنها تعجزه وتطلب منه إعادة والدها المتوفى بسبب حزنه على ابنته، وتتركه وترحل، ويجلس هو داخل التابوت محبطًا وخائفًا، ولكن لأن قلب ليلى لم يتحمل الظلم قامت بإبلاغ شعبان بمكان أكرم وذهب وأنقذه ولكن أكرم يعود ولديه هلاوس خاصة بوالده وعمه الراحلين وهما يطاردانه.

وخلال الحلقة تذهب ليلى إلى وليد وتخبره بأن الجاني الحقيقي في حادث صدم السيدة وابنتها تم ضبطه من قبل قوات الشرطة، واعترفت له أنها أطلقت سراح أكرم لشعورها بالذنب ولإحساسها بأنها تفعل شيئًا خاطئًا.

يعود أكرم إلى منزل حبيبته التي كانت خطيبة وليد في الماضي، والتي يتم الكشف عن أنها في الأصل مدفوعة من قبل شعبان للتسجيل لأكرم، أما محمود شرشر فتخطط سوسن زوجته للحصول على كل أمواله بالاتفاق مع والد ابنها وذلك قبل أن تمر شهور الحمل الثلاثة الأولى، وتدفع محمود للتوقيع على ورقة بحجة أنها وسيلته لإنتاج منتج المربى.

وتقرر ابنتا ياسر وفاتن للذهاب إلى ليلى لرغبتهما في رؤية والدتهما، ويجتمع ياسر وفاتن في قلق وخوف للبحث عنهما، وينجحا في إعادتهما من جديد، ويقرر ياسر السماح لفاتن بالتواجد في شقته كخادمة له ولبناته ليس إلا، وفي أحد الأيام تستمع إليه بالصدفة وهو يتحدث مع شعبان الجرابعة ويتحدث عن وجود علاقة بينه وبين أكرم وأن بينهما “فلوس” ولكنها تختار الصمت.

ويذهب ياسر إلى أبناء ليلى ويحاول الوصول منهما لمعلومة لكي يبيعها لأكرم وشعبان نظير المال، بينما يتصل أكرم بصديقه محمود ويخبره أن سوسن تخدعه وأنها ليست حاملًا.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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