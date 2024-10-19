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مشاهير العرب - «حكايتي مع الزمان».. أميرة أحمد تضيء فقرات «الليلة التاسعة» من مهرجان الموسيقي العربية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «حكايتي مع الزمان».. أميرة أحمد تضيء فقرات «الليلة التاسعة» من مهرجان الموسيقي العربية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حكايتي مع الزمان».. أميرة أحمد تضيء فقرات «الليلة التاسعة» من مهرجان الموسيقي العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:02 مساءً - تألقت المطربة أميرة أحمد، خلال حفلها ضمن فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقي العربية، مساء اليوم السبت، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت أميرة أحمد عددا من الأغاني المميزة، وهي «حبيتك، قال جاني بعد يومين، حكايتي مع الزمان، كيفك أنت» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

مهرجان الموسيقى العربية الـ32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلي، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

وتختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبر، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق، بقيادة المايسترو تامر فيظى، وصوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، وصوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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