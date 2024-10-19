مشاهير العرب - عمر خيرت يكشف عن مفاجأة للجمهور خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - وجه الموسيقار الكبير عمر خيرت، رسالة لجمهوره بعد نفاد تذاكر حفله بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32، قائلا: "الإقبال على حجز تذاكر الحفل الكبير هو كرم من الله، وأنا بحب جمهوري أوي وبحب الناس اللي بتشجعني وبتحبني".

وأوضح عمر خيرت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيقدم الموسيقى المحببة للجمهور ويقدم مقطوعات موسيقية لم تغنى من قبل، مشيرا إلى أن حفل الغد سيكون به مفاجآت كبيرة كما تم الاستعانة بكورال غنائي وهو أمر جديد في الحفلات.

وتابع: "التحضير لحفل مهرجان الموسيقى العربية يختلف عن أي مهرجان آخر، وهعزف العديد من المقطوعات الموسيقية المميزة"، موضحا أن الموسيقى العربية وأسلوبه في التلحين يخدم الموسيقى الغربية والعالمية ويحس الأجانب بالقيمة الشرقية والعربية من خلال التلحين والتوزيع والجمل الموسيقية التي يمكن أن يستوعبها العالم.