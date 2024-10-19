مشاهير العرب - «يا أهل الهوى».. إيناس عز الدين تبدأ فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - بدأت المطربة إيناس عز الدين، حفلها في الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقي العربية، منذ قليل، وقدمت للجمهور «حمال الأسية» و«يا أهل الهوى» على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان الموسيقى العربية الـ32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.