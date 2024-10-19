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هيئة الإعلام بالسعودية تحيل مسئولي إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري - أخبار كلمتك

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هيئة الإعلام بالسعودية تحيل مسئولي إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري - أخبار كلمتك

هيئة الإعلام بالسعودية تحيل مسئولي إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:28 مساءً - أحالت هيئة الإعلام بالسعودية مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري وصفوه بأنه"مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".

 

 

فى  بيان عاجل لهيئة الإعلام السعودي  أكدت أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة، وضوابط المحتوى ولن نتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.

والجدير بالذكر أن مجلس المفوضين بهيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، قد اتخذ قرارا بإلغاء رخصة عمل قناة "MBC" في العراق، وإيقاف التعامل معها بشأن عرض تقريرا وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهابيين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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