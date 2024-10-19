مصطفى أبو سريع: الجامعة البيت الحقيقي للفنان وأنتمي لمدرسة فؤاد المهندس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:28 مساءً - كرم مساء اليوم السبت، ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته السابعة، الفنان مصطفى أبو سريع، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح السامر بالعجوزة.

مصطفى أبو سريع

وخلال كلمته قال مصطفى أبو سريع: "سعيد بالتكريم وسط أساتذتي وفي دورة تحمل اسم فؤاد المهندس.. أنا أنتمي لمدرسة فؤاد المهندس والمدارس اللي الناس بتقول عليها قديمة أنا بعتبرها مدارس الحداثة بنتعلم منها وكل أساتذتها".

وعن فترته الجامعية تحدث مصطفى أبو سريع قائلا: "الجامعة هي البيت الحقيقي للفنان، تعلمت الفن في الجامعة واللي بمارسه حاليا هو جزء بسيط من اللي اتعملته في الجامعة، وبقول لشباب المسرح الجامعي: بتمنى انكم تستمتعوا بالمرحلة اللي انتوا فيها.. وأنا بحاول استمد روح الجامعة في مرحلة الاحتراف".

حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن دورات الملتقى السابقة ورصد أبرز المحطات من عمر ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، كما شهد الحفل الوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث الجلالة من طلاب الجامعة.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية وهي كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركارية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا.

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة.

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها.

وتقام الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 19 أكتوبر الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، وتحمل الدورة الجديدة اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس.

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