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مشاهير العرب - محمد أنور: فوجئت بوجود حيوانات مفترسة في مسلسل «ديبو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد أنور: فوجئت بوجود حيوانات مفترسة في مسلسل «ديبو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد أنور: فوجئت بوجود حيوانات مفترسة في مسلسل «ديبو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:27 مساءً - كشف الفنان محمد أنور، تفاصيل أخطر مشاهده بمسلسل «ديبو»، موضحا أنه كان يتوقع وجود قطط وكلاب داخل أوتيل الحيونات، لكنه فوجئ بوجود حيوانات مفترسة مثل الأسود.

وقال أنور، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامجها «الراديو بيضحك»، المذاع على راديو 90.90: «كان خلال المسلسل مشهد لرجل يعطي رزمة فلوس لي وكان هناك كلب وكان هيعضني، كنت مفكر الكلب بلدي أو جيرمان أو فصيلة من الكلاب التي يمكن أن تتربى في البيت، ولكن كان من أخطر فصائل الكلاب التي يمكنها محاربة الأسود».

وعن كواليس تحضيره لـ مشهده مع الكلب المفترس قال: «قبل المشهد المدرب الخاص للكلب حذرني من إمكانية مهاجمة الكلب عند الزعيق له، ولتجنب ذلك طلب مني أزعق له ثم أعطيه طعاما، ليعتقد أنني ألاعبه ولا يقوم بمهاجمتي»، لافتا إلى أنه كان هناك «بعض الأعطال التي كانت تحدث خلال التصوير لضبط كدر وزاوية للتصوير، فأرادت أن أختصر فقلت الجملة مرة واحدة، وبعدها نام الكلب، فقمت بحاول أن أعدله لاستكمال المشهد، فكان هيعضني».

أحداث مسلسل ديبو

دارت أحداث مسلسل ديبو في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى «ديبو» يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، ويتكون العمل من 12 حلقة.

صناع مسلسل ديبو

شارك في مسلسل «ديبو» عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد أنور، زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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