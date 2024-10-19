لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

ملتقى المسرح الجامعي يكرم صيام وأبو سريع ويهدي درع دورته لروح فؤاد المهندس (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ملتقى المسرح الجامعي يكرم صيام وأبو سريع ويهدي درع دورته لروح فؤاد المهندس (صور) - أخبار كلمتك

ملتقى المسرح الجامعي يكرم صيام وأبو سريع ويهدي درع دورته لروح فؤاد المهندس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:26 مساءً - أقيم منذ قليل، حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، وذلك على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب. 

المكرمون في افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 

وكرم الملتقى في حفل افتتاحه كلا من الفنان أحمد صيام، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة رانيا عاطف، الفنان مصطفى أبو سريع، الكاتب والمخرج العماني عماد الشنفري. 

1516d50f37.jpg
d2f45d0e54.jpg
00c4511e55.jpg
e57ed7951e.jpg
3a16bc6cc0.jpg
741c6d78c7.jpg
020788b86c.jpg
34c5ae6a74.jpg

درع الملتقى لروح الفنان فؤاد المهندس 

وأهدى ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي درع دورته السابعة لروح الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، والتي تحمل الدورة اسمه، حيث تسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس. 

4afb76c849.jpg
a0ac87aa11.jpg
7f3809ae38.jpg
add4f08019.jpg

جيميناي أفريقيا 

كما أهدى ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الدرع الخاص به لمؤسسة جيميناي أفريقيا على دورها في دعم الملتقى ورعايته. 

dc2d5e569d.jpg
09e5448085.jpg

رئيس ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 

وقال المخرج عمرو قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي إن الجامعة لم تكن دور علم فقط لكنها جامعة لكل ما يساهم في بناء الإنسان والعقل والروح، مشيرا إلى أن الملتقى يبذل الكثير من اجل استمرار المشروع ورسالته التنويرية. 

وأضاف "قابيل" إن الحياة تضعنا في اختبار صعب كل عام لنختبر قناعتنا بحلمنا وتمسكنا به، مؤكدا أن المسرح يعلمنا الحب والحق كما علمنا المقاومة. 

0fe94a8262.jpg
94a185db41.jpg
3bb303eea1.jpg

حفل افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن دورات الملتقى السابقة ورصد أبرز المحطات من عمر ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، كما شهد الحفل الوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث الجلالة من طلاب الجامعة. 

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي 

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية وهي كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا. 

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة. 

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها. 

وتقام الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 19 أكتوبر الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، وتحمل الدورة الجديدة اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس. 

طرح البوستر الرسمي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

تكريم صيام وأبو سريع، تفاصيل الدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق