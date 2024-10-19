مشاهير العرب - أحمد حاتم يدعم مصابي التوحد بهذا العمل «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:10 مساءً - حرص الفنان أحمد حاتم، على دعم مصابي التوحد من خلال المشاركة في مبادرة تحت مسمى «غرفة التعايش مع التوحد»، والتي تهدف إلى الشعور بمصابي التوحد.

وشارك أحمد حاتم، مقطع فيديو يكشف عن تفاصيل تجربة غرفة التعايش مع التوحد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «يسرني مشاركتكم تجربة فريدة لتعيشوا جزءً من حياة الأشخاص المصابين بالتوحد، حيث يمكنكم استكشاف كيف يرون ويسمعون ويشعرون بالعالم من حولهم».

وأضاف أحمد حاتم: «تجربة غرفة التعايش مع التوحد، التي بدأت في بريطانيا عام 2019 كأول غرفة من نوعها في العالم، أصبحت الآن متاحة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بأبوظبي، دعونا نعمل معًا على تعزيز الوعي بالتوحد وتفهم احتياجاتهم في المجتمع».

آخر أعمال أحمد حاتم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في مسلسل عمر أفندي الذي عرض من خلال شاشة ON في الفترة الأخيرة.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي من بطولة الفنان أحمد حاتم، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن منهم: رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أحداث مسلسل عمر أفندي

ودارت أحداث مسلسل عمر أفندي، حول 3 شخصيات أساسية وهم: أحمد حاتم، وتجمعه قصة حب مع آية سماحة، ولكنه يعود بالزمن بطريقة مشوقة تجعله يدخل في غرام رانيا يوسف في الأربعينيات، ليدخل معها في علاقة ويخون آية سماحة في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.