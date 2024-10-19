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تفاصيل الدورة الـ29 من المهرجان الدولي لسينما المؤلف في الرباط - أخبار كلمتك

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تفاصيل الدورة الـ29 من المهرجان الدولي لسينما المؤلف في الرباط - أخبار كلمتك

تفاصيل الدورة الـ29 من المهرجان الدولي لسينما المؤلف في الرباط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - تستعد مدينة الرباط لاستضافة الدورة الـ29 من المهرجان الدولي لسينما المؤلف، الذي سيُقام خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2024. 

ويجمع المهرجان بين كبار صناع السينما من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وعرض أكثر من 150 فيلمًا دوليًا، بما في ذلك أربعة عروض عالمية تُعرض لأول مرة في الرباط.

 ويُعد المهرجان أحد أهم الأحداث السينمائية في مدينة الرباط، حيث يتيح فرصة للاحتفاء بسينما المؤلفين، وتقديم رؤى جديدة حول المجتمع والإنسانية عبر عدسات المخرجين.

تضم لجنة التحكيم نخبة من المبدعين العالميين فى مجال السينما وسيرأس لجنة التحكيم المخرج الفلبيني العالمي بريانتي ميندوزا، المعروف بإبداعه السينمائي وحصوله على العديد من الجوائز العالمية، ويُعتبر فارسًا في وسام الفنون والآداب.

وتضم اللجنة أعضاء آخرين بارزين من مختلف البلدان، وهم:
• من المغرب: المنتجة والموزعة، أسماء أكريميش، التي تعتبر من الشخصيات النشيطة في الساحة السينمائية المغربية. كما عرفت بدورها في دعم أفلام سينما المؤلف وتوزيعها داخل المغرب.
• من تونس: المنتجة المقتدرة، درة بوشوشة، التي ساهمت في دعم العديد من الإنتاجات السينمائية التونسية المرموقة.
• من كندا: الناقد السينمائي، كولومب ميشيل، الذي يُعد من أبرز الأصوات النقدية في الساحة السينمائية الدولية.

• من الهند: المخرجة، رينتو توماس، التي تعالج أفلامها قضايا اجتماعية وإنسانية بجرأة وبصمة مميزة.

• من تركيا: المنتج والمخرج، جان ساراسوجلو، الذي أنتج أكثر من 250 إنتاج تليفزيوني وأفلام سينمائية وإشهارات متنوعة، ما يعكس إسهاماته الكبيرة في السينما التركية.

• من الأردن: المخرج، محمد حوسخي، الذي يمثل صوتًا جديدًا ومتميزًا في السينما الأردنية.

• من كازاخستان: المخرجة، كلونارا سيراسونوفا، التي تتميز بأسلوبها الفريد وإسهاماتها في السينما الكازاخية.

فيما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة مخرجين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم: • المخرج الأردني، مراد أبو العش؛ • المخرجة الكازاخستانية، أولجا كوروتكو؛ • المخرج العماني، رشيد اليافعي؛

أما لجنة تحكيم الفدرالية العالمية للنقاد (FIPRESCI)
كما سيضم المهرجان لجنة تحكيم من الفيدرالية الدولية لنقاد السينما (FIPRESCI)، وتضم: • فييرا لانجيروفا من سلوفاكيا؛ • ريجورو كاليش من تركيا؛ • عبدالعال معزوز من المغرب.

كما يشمل المهرجان إلى جانب العروض السينمائية العالمية تنظيم ندوات وطاولات مستديرة لمناقشة قضايا سينمائية واجتماعية معاصرة. كما سيقدم دروسًا رئيسية (Master-classes) بإشراف مخرجين ومنتجين عالميين، مما يتيح للجمهور والمهنيين فرصة للتعلم والتفاعل مع نخبة من صناع السينما بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم شخصيات سينمائية وطنية ودولية تقديرًا لإسهاماتهم في صناعة السينما.
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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