مشاهير العرب - محمد أنور عن كواليس مشهد البقرة بـ«ديبو»: «فريق العمل هو اللي كسر الديكور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - محمد أنور.. كشف الفنان محمد أنور كواليس طريفة جمعته بفريق عمل مسلسله «ديبو» الذي عرض له مؤخرا وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وقال «أنور»، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمه برنامج «الراديو بيضحك»، المذاع عبر راديو 9090، إنه خلال تصوير مشهد البقرة، تراجع المصور إلى الخلف، خوفًا منها مما تسبب في ذعر كل المتواجدين في كواليس مسلسل ديبو واستمروا في الجري.

وأشار إلى أن فريق العمل هو من تسبب في كسر الديكور وليس البقرة قائلا: «البقرة مظلومة وفريق العمل المسلسل هو من كسَّر الديكور، وأن كل هذه الكواليس متصورة بس مش واضحة».

وأضاف الفنان محمد أنور، أن الفنانة إيمان السيد أطلقت اسما على البقرة وهو «مها».

تفاصيل مسلسل ديبو

دارت أحداث مسلسل ديبو في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى «ديبو» يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، ويتكون العمل من 12 حلقة.

أبطال مسلسل ديبو

ضم مسلسل «ديبو» في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد أنور، زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

آخر أعمال محمد أنور

وعرض لـ محمد أنور مؤخراَ فيلم «جوازة توكسيك»، وحقق العمل نجاح كبير بدور العرض السينمائي.

فيلم «جوازة توكسيك» من بطولة الفنان تامر هجرس وليلى علوي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وآخرين.

ودارت أحداث الفيلم، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج.