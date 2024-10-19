لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - محمد أنور عن كواليس مشهد البقرة بـ«ديبو»: «فريق العمل هو اللي كسر الديكور» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - محمد أنور عن كواليس مشهد البقرة بـ«ديبو»: «فريق العمل هو اللي كسر الديكور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد أنور عن كواليس مشهد البقرة بـ«ديبو»: «فريق العمل هو اللي كسر الديكور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - محمد أنور.. كشف الفنان محمد أنور كواليس طريفة جمعته بفريق عمل مسلسله «ديبو» الذي عرض له مؤخرا وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وقال «أنور»، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمه برنامج «الراديو بيضحك»، المذاع عبر راديو 9090، إنه خلال تصوير مشهد البقرة، تراجع المصور إلى الخلف، خوفًا منها مما تسبب في ذعر كل المتواجدين في كواليس مسلسل ديبو واستمروا في الجري.

وأشار إلى أن فريق العمل هو من تسبب في كسر الديكور وليس البقرة قائلا: «البقرة مظلومة وفريق العمل المسلسل هو من كسَّر الديكور، وأن كل هذه الكواليس متصورة بس مش واضحة».

وأضاف الفنان محمد أنور، أن الفنانة إيمان السيد أطلقت اسما على البقرة وهو «مها».

تفاصيل مسلسل ديبو

دارت أحداث مسلسل ديبو في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى «ديبو» يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، ويتكون العمل من 12 حلقة.

أبطال مسلسل ديبو

ضم مسلسل «ديبو» في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد أنور، زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

آخر أعمال محمد أنور

وعرض لـ محمد أنور مؤخراَ فيلم «جوازة توكسيك»، وحقق العمل نجاح كبير بدور العرض السينمائي.

فيلم «جوازة توكسيك» من بطولة الفنان تامر هجرس وليلى علوي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وآخرين.

ودارت أحداث الفيلم، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج.

اقرأ أيضاً
محمود الليثي يشيد بـ أحمد حلمي على طريقته الخاصة

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق