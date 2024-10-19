مشاهير العرب - تامر حسني يشعل الإسكندرية بحفل تاريخي وحضور جماهيري هائل «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - أحيا مساء أمس، تامر حسني حفلا ضخما في الإسكندرية، وشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق وذلك ضمن فعاليات حفل طلاب الثانوية العامة، حيث توافد عشرات الآلاف من محبيه من مختلف الأعمار للاستمتاع بأجواء الحفل الحماسية.

وقدم تامر باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل «زعلت طيب معلش، كفاياك اعذار، ناسيني ليه، حلوة المكان، قدها، ارجعلي، نور عيني، عيش بشوقك» والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة، مما جعل الحفل ليلة لا تُنسى.

تامر حسني يقدم مفاجأة مؤثرة لطفلة مريضة خلال حفله بالإسكندرية

أضاف النجم تامر حسني لمسة إنسانية مميزة كالعادة لحفله في الإسكندرية، حيث قدم مفاجأة مؤثرة لطفلة مصابة بمرض عضلي، حيث وجه لها رسالة دعم وتشجيع أمام الجمهور، وطلب منهم الدعاء لها بالشفاء العاجل، هذه اللفتة الكريمة من تامر أثرت في قلوب الحضور بمشهد إيجابياً للحفل.

حضور جماهيري ضخم في حفل تامر حسني

استطاعت الشركات المنظمة للحفل أن تقدم لنا هذا الحفل الاستثنائي بعد تخطيط و تجهيزات على مدار 60 يومًا لإنجاح هذا الحدث في خلال فترة زمنية قياسية وعلي رأسهم شركة Live events لمالكها أدهم بكري TWENTY، zooom events، وتغطية أعلامية Focus media Agensy.

الجدير بالذكر، أن تامر حسني ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم ريستارت بمشاركة عدد من النجوم هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت وعدد اخر من الفنانين ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر و إخراج سارة وفيق.