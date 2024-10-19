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أول تعليق من تامر حسني على سوء التنظيم وانسحابه من حفله بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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أول تعليق من تامر حسني على سوء التنظيم وانسحابه من حفله بالإسكندرية - أخبار كلمتك

أول تعليق من تامر حسني على سوء التنظيم وانسحابه من حفله بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - علق النجم تامر حسني على قرار عدم استكمال حفله في الإسكندرية الذي أقيم مساء الجمعة، وذلك بسبب سوء التنظيم، وحالات الإغماء العديدة التي شهدها الحفل بسبب الزحام الشديد.

حفل تامر حسني فى الاسكندرية

وقال تامر حسني عبر حسابه الرسمي بانستجرام: زيارتي للإسكندرية حدث عظيم بالنسبة لي بستناه كل سنة أو سنتين، وخصوصًا إنه يوم تكريم الطلاب الجدد، وده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر، وليست حفلة من باب الاحتفال بلا هدف.

مضيفا: تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور الإسكندراني العظيم، وعارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير وبالفعل كان في تدافع، من بعض الناس وواثق إنه غير مقصود، بس يمكن عشان الحفلة دي تخطت التوقعات في حجم الحضور وخصوصًا الإقبال ساعة الحفل كان مفاجئ للجميع.

واختتم تامر حسني حديثه ب:غنيت ساعة ونص حرصًا على سلامتكم، مليون مبروك لجيل الثانوية العامة يارب تكون سنة علمية سهلة وتعدوا منها على جامِعاتكم وحياتكم العملية بعد كدا، وشكرًا لكل اللي تعبوا في اليوم ده، كل التوفيق للجميع.. إسكندرية أجدع ناس

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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