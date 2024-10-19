مشاهير العرب - «بتجيبي كلامك وآرائك دي منين».. خالد الصاوي يعلق على تصريحات ياسمين عز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - علق الفنان خالد الصاوي على تصريحات الإعلامية ياسمين عز بشأن العلاقة بين الراجل والمرأة التي تثير بها الجدل من حين إلى آخر.

ومازح خالد الصاوي ياسمين عز خلال لقائه معها ببرنامجها «كلام الناس»، المذاع على قناة mbc مصر قائلا: «ياسمين انتي متجوزتيش أصلًا، بتجيبي كلامك وآرائك دي منين».

وأوضح الصاوي، أنه اكتشف بعد عام من الزواج أن الخبرة التي اكتسابها من واقع تجارب أصدقائه المتزوجين لم تكن كافية لفهم العلاقة بين الراجل والمرأة، قائلا: «أنا تزوجت متأخر وأنا عندي 48 سنة، وكنت فاكر إني كونت رؤية وفاهم عن العلاقات بين الراجل والمرأة والزواج من اصحابي، لكن الموضوع مختلف تمامًا، هي سنة واحدة كفيلة تغير كل أفكارك، وتكتشفي إنك مكنتيش تعرفي حاجة، وخليني أقولك نصيحة، بلاش تخدك الجلالة أوي في أفكارك، راجعي أفكارك عشان متتصدميش بالواقع».

واستكمل: «الجواز مختلف ومعلوماتك عن الراجل دلوقتي هتختلف لما تتجوزي وتكتشفي أنه بيقعد مع أصحابه كتير وبيكذب عليكي كذب أبيض لما تسأليه كان فين، سنة واحدة بس جواز هتخليكي تغيري رأيك خالص».

آخر أعمال خالد الصاوي

وينتظر الفنان خالد الصاوي، عرض فيلم «سيكو سيكو»، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان عصام عمر، وطه الدسوقي.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو، بطولة كل من طه دسوقي، عصام عمر، ويعد العمل أولى بطولاتهما المطلقة في مجال السينما، ومن المقرر عرضه في نهاية 2024.

والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي.