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محمد مهران ينضم لأسرة مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

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محمد مهران ينضم لأسرة مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

محمد مهران ينضم لأسرة مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - انضم الفنان محمد مهران، لأسرة مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025.


ويجسد مهران شخصية ستكون مفاجأة خلال الأحداث، ومن المقرر أن يبدأ محمد مهران، تصوير أول مشاهده بمسلسل فهد البطل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وكان آخر أعمال الفنان محمد مهران، هو مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق خلاله مهران نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، دياب، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من النجوم.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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