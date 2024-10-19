مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم «الرسالة الأخيرة» لـ شيرين رضا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرسالة الأخيرة، من بطولة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم السبت الموافق لـ 19 أكتوبر، البوستر الترويجي للعمل.

وشاركت الشركة المنتجة عبر حسابها على «إنستجرام» البوستر التشويقي لفيلم الرسالة الأخيرة، لـ شيرين رضا، معلقة: «نظرة أولى حصرية على البوستر الرسمي لفيلم الرسالة الأخيرة، بطولة شيرين رضا، والذي سيعرض لأول مرة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي هذا العام، تأليف وإخراج سيف مدبولي».

آخر أعمال شيرين رضا

ومن ناحية آخرى، تستعد الفنانة شيرين رضا لانطلاق أحدث أعمالها ويحمل اسم «وداعا حمدي».

تدور أحداث فيلم وداعاً حمدي، في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة.

ويشارك في الفيلم عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال شيرين رضا مشاركتها في فيلم مقسوم، الذي عرض مؤخرا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وشارك في بطولة فيلم مقسوم، كوكبة من أبرز الفنانين وهم: «ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وسيد رجب، وهاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس».