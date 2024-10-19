مشاهير العرب - «حدث عظيم».. تامر حسني يعلق على حفله في الإسكندرية (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - كشف الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن لقطات حفله في الإسكندرية، الذي أحياه أمس الجمعة، وتصدر من خلاله المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» لقطات لحفله في إسكندرية، وعلق عليها قائلا: «زيارتي لاسكندرية حدث عظيم بالنسبة لي بستناه كل سنه أو سنتين و خصوصاً إنه يوم تكريم للطلاب الجدد و ده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر و ليست حفلة من باب الاحتفال بلا هدف.

وأضاف: «تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور السكندري العظيم و عارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير و بالفعل كان في تدافع من بعض الناس و واثق إنه غير مقصود … بس يمكن عشان الحفله دي تخطت التوقعات في حجم الحضور و خصوصاً الإقبال ساعة الحفله كان مفاجئ للجميع».

وتابع: «غنيت ساعة ونص حرصاً على سلامتكم، مليون مبروك لجيل الثانويه العامه يارب تكون سنه علميه سهله و تعدوا منها على جامِعاتكم و حياتكم العمليه بعد كده، وشكراً لكل اللي تعبوا في اليوم ده، كل التوفيق للجميع، إسكندرية أجدع ناس».

آخر أعمال تامر حسني

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، أغنية «يا نهار أبيض»، الذي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأغنية يا نهار أبيض، لـ تامر حسني، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع ومكس أمين نبيل.

وتضمنت كلمات أغنية «يا نهار أبيض»، الآتي: «عليك حلاوه ملخبطاني، وكل ثانيه تحلو تاني، حبيبي جنبي شكراً يا دنيا، يا راضيه عني ومظبطاني، يا نهار أبيض عالتوليفه، ضحكتك عالقلب خفيفه، إنت ماشي ازاي كده عادي، ده الأصول تمشي بتشريفه، جمالك والله عاملي قلق».