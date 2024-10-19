مشاهير العرب - محمود الليثي يشيد بـ أحمد حلمي على طريقته الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - أشاد المطربي الشعبي محمود الليثي بالفنان أحمد حلمي على طريقته الخاصة.
وشارك محمود الليثي مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة الفنان أحمد حلمي وسط أجواء من البهجة والمحبة والآلفة، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وقال الليثي خلال الفيديو: «ده التاريخ.. أكاديمية العلوم بتاعة الفن»، كما قدم مقطعا من أغنيته «عم المجال كله»، ليرد عليه أحمد حلمي: «أنا مع الجغرافيا حبيبي يا ليثي».
آخر أعمال محمود الليثي
كانت أغنية «الحساب يوم الحساب» آخر أعمال المطرب محمود الليثي، وحقتت الأغنية نسب مشاهدة عالية فور طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة الماضية.
ومؤخرا طرح محمد الليثي أجدد أعماله الغنائية «الجدع» بالتعاون مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».
كلمات أغنية الجدع
جاءت كلمات أغنية الجدع لـ محمود الليثي كالتالي:
«بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع
كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين
أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة
طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال
حبة عيال عيال طب فين رد الجميل
ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع
طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع
وكلامكم مش مبلوع
شارع الخيانة مليان بشر حتى الرجولة بينا في خطر
غدارين طماعين خلوا قلبى عاش حزين
مفيش أمان أمان كلوا كداب يا مان
وخيانة كدة علني ووشوش زى الألوان
من ناس كتير قلبي اتظلم وأنا خدت فيهم مليون قلم
خداعين جراحين قولولي بس أروح لمين».
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