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قرار عاجل من مجلس المفوضين العراقيين بشأن رخصة Mbc - أخبار كلمتك

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قرار عاجل من مجلس المفوضين العراقيين بشأن رخصة Mbc - أخبار كلمتك

قرار عاجل من مجلس المفوضين العراقيين بشأن رخصة Mbc - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - السبت 19/أكتوبر/2024 - 07:07 م 10/19/2024 7:07:33 PM

mbc.كلمتك
mbc.كلمتك

أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، بالعراق، اليوم السبت، إلغاء رخصة عمل قناة MBC في العراق.

وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقًا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام، ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب،

فإننا نؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق". وأضافت، "قرر الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".

يذكر أن قناة MBC 1 عبر برنامج " MBC  في أسبوع"، أذاعت تقريرا بالأمس بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين" ووصفت خلال بزعماء المقاومة" بالإرهابيين"..مما ترتب عليه قيام البعض باقتحام مقر القناة في العراق وحرقها اعتراضا على ما جاء بالتقرير.


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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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