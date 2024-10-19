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بسبب السرقة والهدايا المزيفة، انفصال نادين نجيم عن خطيبها رجل الأعمال يتصدر الترند (فيديو) - أخبار كلمتك

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بسبب السرقة والهدايا المزيفة، انفصال نادين نجيم عن خطيبها رجل الأعمال يتصدر الترند (فيديو) - أخبار كلمتك

بسبب السرقة والهدايا المزيفة، انفصال نادين نجيم عن خطيبها رجل الأعمال يتصدر الترند (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - تصدر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل مؤشرات بحث جوجل والتريندات الرقمية عقب تصريحاته الصادمة بشأن أسباب انفصال النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها.

حيث خرج إيلي فى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع «إكس» وقال خلاله:

خطيب نادين سرق منها عشرات الآلاف من الدولارات ومبلغا ماليا كبيرا، واكتشفت أن الهدايا والساعات كلها مزيفة.

 

وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام" عن انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريك ناربيكيان، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت أكثر من عام خلال الفترة الماضية. 

وكتبت نادين نسيب نجيم عبر خاصية الاستوري قائلة: “مازلت سينجل وسعيدة”. 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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